Por Patricia Moreno Sánchez

Tras afectaciones que sufrieron residencias de diversos fraccionamientos de Angelópolis por las fuertes lluvias de los últimos días en la ciudad , la Procuraduría Federal del Consumidor tiene facultades para sancionar a las empresas desarrolladoras responsables de las deficiencias que presentan estos clúster .

Alejandro García , explicó que a la fecha no existe ninguna denuncia formal ante la PROFECO, par que se pueda actuar por parte de la delegación .

Explicó que se debe analizar si la empresa desarrolladora no cumplió con la normativa de construcción o cuales son las fallas que están permitiendo las inundaciones

.”Se debe analizar los casos en específico de cada fraccionamiento afectado, quizá se colocó un drenaje muy reducido, u es otra falla”.

Indicó que debe presentarse la denuncia, para determinar el inicio de la verificación y si se violentó el derecho del consumidor que en este coso es por la adquisición de una vivienda,

Indicó que las sanciones varían y van de acuerdo a las deficiencias. No obstante recordó que la PROFECO prioridad la reconciliación y que se repare el daño, en caso de que la empresa no repare el daño entonces se inicia un procedimiento.

Mencionar que los vecinos de fraccionamientos residenciales de Angelópolis resultaron con graves afectaciones por las inundaciones tras las lluvias de esta semana y la tormenta que cayó el jueves 29 de junio.

Algunos vecinos acusan a las desarrolladoras a las cuales les hicieron saber con anticipación que estaba en riesgo de inundarse y otros acusaron a la empresa desarrollador El Delirio, por causar el desbordamiento del Rio Atoyac con un mal manejo del entubamiento de este afluente.