Por Jesús Lemus/Puebla

La renuncia de Alejandro Armenta Mier a las filas del PRI, no genera un boquete al partido y; por el contrario, sigue vigente la unidad del instituto tricolor rumbo a las elecciones de 2018, declaró el diputado federal de esta fuerza política, Víctor Manuel Giorgana Jiménez.

El legislador federal puntualizó que cada quien toma sus propias decisiones al interior del partido, dejando en claro que el instituto tricolor caminará como hasta ahora rumbo en sus actividades de cara a las elecciones del siguiente año.

Aclaró que mantiene una amistad importante con Alejandro Armenta Mier, diputado federal independiente, sin embargo, sentenció que no hablará más, de quién fue dirigente estatal de Revolucionario Institucional y quien se perfila como militante de MORENA.

En otro tema, el diputado federal del PRI, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, minimizó la intentona del PAN y PRD para aliarse rumbo a las elecciones de 2018, al considerar que la misma fórmula de 2010 no les funcionará para derrotar al instituto tricolor el otro año.

Consideró que el partido se ha visto perjudicado en estos escenarios, una vez que el PAN y PRD, además de otras fuerzas políticas deciden unirse para derrotar al instituto tricolor, pero en caso de que compitieran solas; es decir, Acción Nacional y el Sol Azteca, no tendrían el capital político para vencer en las votaciones al Revolucionario Institucional.

Destacó que una prioridad para la dirigencia estatal del PRI en estos momentos, es la de construir un proyecto ciudadano que poco a poco refleje una solución a las demandas sociales que hay en la entidad.

“La misma fórmula no les funcionará, el PAN y PRD por sí solas no pueden ganar al PRI en las elecciones, nosotros tenemos que concentrarnos para construir un verdadero proyecto político que nos permita ganar más elecciones el siguiente año”, finalizó.