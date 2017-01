Tras un exitoso try out, Ronin Ladies reclutó a 35 nuevos talentos que se sumaran a su equipo para la temporada 2017 en la Pretty Girl League, donde desean ser un equipo protagonista.

“En total recibimos 90 solicitudes, pero después de analizarlas preseleccionamos a 35, se les realizaron diferentes pruebas como vertical jump, broad jump, pruebas que son requeridas por la Liga”, comentó el head coach Ricardo Ramírez.

“El plan de pretemporada será muy fuerte ya que se enfocarán en el aspecto físico, así como la fuerza, agilidad y reacción. Analizamos disputar cuatro amistosos para estar listos el 22 de abril, que es el arranque de temporada”, agregó.

El entrenador en jefe dijo que pese a contar en su mayoría con jugadoras novatas, no tendrán pretextos los primeros lugares, pues se les enseña desde colocación de los pies, a reaccionar con la voz, que coordinen, entre otros aspectos que mejoren su rendimiento.

Ricardo Ramírez precisó que cada una de las pruebas son una exigencia de la Liga ya que esta es la forma de hacer el ranqueo en las jugadoras.

“Vamos a competir a nivel nacional, no solo en la zona centro que es donde pertenecemos, buscamos medirnos con las mejores y participaremos en Conferencia del Norte y Pacifico”, puntualizó.