Por: Carlos Linares Mendoza

Fotos: Erika Dillanes

CON gran éxito se presentó la noche del lunes, el cantante británico Rod Stewart como parte de su “The Hits 2017” en México, teniendo una parada, su primera visita a suelo poblano, para presentarse en Acrópolis.

Desde las 19:00hrs largas filas de automóviles se hicieron al norte de nuestra ciudad, todos con dirección a Plaza Loreto y la zona de los Estadios, el motivo principal, la presentación de Sir Rod en Puebla.

Al principio se observaban varios lugares vacíos pero fue exactamente a las 21:10hrs que las luces se apagaron y las pantallas gigantes sobre el escenario se encendieron, los músicos tomaron su posición, las bailarinas que también fueron coristas ya estaban preparadas y el Acrópolis lucía casi a su esplendor, unas 7mil personas ya estaban sentadas listas para presenciar el arranque del show organizado por Arta Producciones.

La velada arrancó con “Having a Party”, luciendo Stewart una camisa negra con un saco color dorado, los gritos de los asistentes no se hicieron esperar.

Otros temas que interpretó fueron “This Old Heart of Mine (Is Weak for You)”, “Some Guys Have All The Luck”, “Love Is”, “Tonight’s The Night (Gonna Be Alright)”, “It’s a Heartache”, “Forever Young”, “Rhythm Of My Heart”, “Baby Jane”, “Downtown Train”, “The First Cut Is The”, “Deepest”, “Ooh La La”, “You’re In My Heart”, “Talk About It”, “Have I Told You”, “Lately”, “Can’t Stop Me Now”…

El momento acústico del show llegó y Rod no dudo en hacer varios cambios de vestuario, entre ellos usó diferentes sacos, zapatos, tennis y se dio tiempo para sentarse en un banco y cantar a Puebla los temas “River Deep”, “Mountain High”, “Sailing” y “Maggie May”.

Tomó de pretexto el tema “Stay With Me”, para lanzar veinte balones a sus fans que se encontraban en las primeras filas y algunos llegaron hasta las zonas laterales de las gradas.

Rod Stewart se dio tiempo de cantarles a todos, de extremo a extremo del escenario y posteriormente entonar uno de sus temas emblemáticos “Da Ya Think I’m Sexy”, con esa canción cayeron una centena de globos de diferentes colores y tamaños entre el público, se miraba la parte final del show y exactamente eso sucedió, para concluir a las 22:55hrs, su presentación con “Enjoy Yourself (It’s Later Than You Think)”, en medio de aplausos y gritos de sus fans poblanos y otros que viajaron de Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca he inclusive de Mérida en Yucatán.