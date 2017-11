• La pareja había retirado el dinero de una sucursal bancaria de Plaza San Diego; dos asaltantes los despojaron del efectivo cuando llegaban a su casa.

Odilón Larios Nava.- Un matrimonio fue asaltado por dos delincuentes en San Luis Tehuiloyocan, en San Pedro Cholula, los despojaron de 100 mil pesos en efectivo que momentos antes habían retirado de un banco en Plaza San Diego. Hay que mencionar que la pareja afectada no solicitó el servicio de acompañamiento gratuito que ofrece la Comisaría de Seguridad Pública de aquel municipio.

Este martes por la tarde fue cuando se suscitó este asalto a cuentahabiente en el lugar mencionado. La agraviada de nombre Olivia informó a la policía que fue con su esposo a la sucursal de Bancomer ubicada en la mencionada plaza comercial ubicada en San Pedro Cholula. Ahí retiraron 100 mil pesos en efectivo y después salieron con rumbo a su domicilio.

No se percataron que eran seguidos por dos sujetos a bordo de una camioneta Ford, Expedition, color negro. Estos maleantes los interceptaron al llegar a su domicilio en la 4 Sur casi esquina con Ayuntamiento en San Luis Tehuiloyocan.

Los delincuentes amagaron al matrimonio con armas de fuego y los despojaron de los 100 mil pesos en efectivo, posteriormente escaparon con rumbo desconocido. A pesar de que se montó un operativo de búsqueda las autoridades no pudieron dar con los delincuentes.

Es importante mencionar que los cuentahabientes no llamaron a la policía de San Pedro Cholula la cual brinda apoyo de acompañamiento bancario gratuito a los cuentahabientes, de haberlo hecho este matrimonio no habría sufrido este golpe a su patrimonio, y no habría arriesgado su integridad y la propia vida.