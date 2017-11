Dulce Gómez

El Ayuntamiento de Puebla rifará una casa tasada en 420 mil pesos para los contribuyentes cumplidos por el concepto de impuesto predial 2018, anunció el tesorero de esta ciudad, Héctor Arrona Urrea.

En este sentido, el funcionario municipal precisó que para dicho año, el número de premios disminuirá de 50 a cinco, empero con más “punch”.

Pese a lo anterior, Arrona Urrea descartó que el Gobierno Municipal vaya a desembolsar más recursos, pues dijo que será la misma cantidad, alrededor de 900 mil pesos, pero otro tipo de recompensas.

Recordó que de los premios correspondientes a este 2017, el 23 por ciento no se recogieron y la secretaría de Gobernación Federal se quedó con ellos.

“El monto global para paquetes de rifas se hace año por año, pero tomamos una decisión práctica. El año pasado fueron 50 premios, tres vehículos y 47 premios, pero se diluían. El 23 por ciento de los premios no se recogieron y la secretaría de Gobernación Federal se quedó con ellos”, expuso.

Respecto a la casa que será rifada entre los contribuyentes cumplidos, acotó que es de interés social y está tasada en 420 mil pesos con ubicación, en un fraccionamiento cerrado, en sendero ex hacienda de Chapulco.

El tesorero adelantó que el 15 de noviembre iniciará el pago de predial anticipado, por lo que llamó a los poblanos a pagar con tarifa 2017 y ahorrarse la inflación.