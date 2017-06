Por Jesús Lemus/Puebla

De no atender el conflicto de la basura en el municipio de Tehuacán, se buscarán los mecanismos para lograr la revocación de mandato de la alcaldesa, Ernestina Fernández Méndez, sentenció la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes.

Así lo dijo en el desarrollo de la sesión del Congreso del Estado de Puebla, donde presentó un nuevo exhorto para que la edil solucione este problema de la basura que se registra desde hace dos semanas.

En este sentido, señaló que la revocación de mandato se podría promover a través de las diversas solicitudes ciudadanas que diseñan el documento jurídico, que permitirá fijar esta solicitud del Congreso del Estado de Puebla.

Lamentó que la alcaldesa se caracterice por la mala administración en Tehuacán, que además de los problemas de inseguridad, ahora sume la situación de la basura que no ha sido recolectada y que ha perjudicado a los empresarios de la región.

Señaló que la munícipe tiene que entregar un informe sobre el proceso de recolección de basura, para garantizar que se cumplirá con esta obligación municipal, de lo contrario se continuará con el siguiente paso que es la revocación de mandato.

Geraldine González Cervantes mencionó que si la presidenta municipal tiene identificado algún responsable por la falta de trabajo para recolectar la basura, tendrá que destituirlo y con ello mostrar pruebas de que se cumplirá con esta responsabilidad.

“Es una sugerencia, ya que las diversas cámaras de la iniciativa privada están preocupados con la situación que se vive en Tehuacán y que no ha rendido cuentas desde 2014, hay que recordar que ante el Congreso del Estado está inhabilitada”.