Por Jesús Lemus/Puebla

El Congreso local solicitará Agua de Puebla para Todos, corregir cualquier cobro excesivo en las tarifas que se establecieron en su momento al vital líquido, declaró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Jorge Aguilar Chedraui.

Así lo declaró el también coordinador de los diputados locales del PAN, quien indicó que en caso de existir anomalías en el cobro de las tarifas del vital líquido, la empresa deberá resarcir el daño a los poblanos que han denunciado estos hechos.

“El Congreso del Estado de Puebla solicitará un informe al SOAPAP (Aguas de Puebla para todos), en caso de existir anomalías, se deberá resarcir el daño, es algo que sin duda se estará pidiendo”.

Aguilar Chedraui dejó entre ver que existirían algunas sanciones para Agua de Puebla para Todos, en caso de no resarcir los daños denunciados por los involucrados; no obstante, pidió no adelantar hechos hasta conocer el informe que emita la empresa.

Cuestionado si esta situación podría generar que se revierta a la concesión otorgada a Aguas de Puebla, insistió que sería prematuro fijar una postura sobre este tema por lo que consideró prudente esperar a conocer el informe que solicitarán.