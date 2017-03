Por Jesús Le mus/Puebla

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) dio un revés al Instituto Electoral del Estado (IEE) y modificó la distribución de prerrogativas para los partidos políticos, que derivó en quitarle los 15 millones de pesos que recibiría este año Movimiento Ciudadano, luego de no competir en las votaciones del año pasado cuando se renovó el gobierno estatal.

Lo anterior en el marco de la sesión urgente convocada por TEE, donde los magistrados establecieron que el porcentaje que obtuvo cada partido político en la elección 2013 para renovar diputados locales y que debió superar 3 por ciento tenía que ser el parámetro para asignar los recursos públicos a favor de los institutos que compitieron el año pasado por la renovación del gobierno estatal.

Aunado a lo anterior, al no tener Movimiento Ciudadano porcentaje de votación, se decidió que no hay motivo para entregarles recursos públicos para actividades ordinarias del presente año.

Con lo anterior se ratifica que Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social, Partido Del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, no perderán su registro como fuerzas políticas, pero si dejaran de recibir prerrogativas tras no alcanzar el 3% de la votación en la elección de 2016 y que viene estipulada en la ley electoral del estado de Puebla.

CAMBIAN MONTOS PARA EL RESTO DE PARTIDOS POLÍTICOS

En otro tema, los magistrados modificaron el monto de prerrogativas asignadas al resto de partidos políticos que participaron en la contienda del gobierno del estado de Puebla, esto con base al tres por ciento que alcanzaron en la elección local de 2013 para renovar las diputaciones locales.

Se refirió que en el proceso electoral 2016 únicamente se eligió al gobernador de Puebla por lo que no debía ser considerada esta votación en la asignación de recursos públicos a los partidos políticos.

PRI 50 MILLONES 372 MIL PESOS

PAN 37 MILLONES 338 MIL PESOS

PRD 22 MILLONES 998 MIL PESOS

NUEVA ALIANZA 20 MILLONES 795 MIL PESOS

COMPROMISO POR PUEBLA 13 MILLONES 073 MIL PESOS

MORENA 9 MILLONES 764 MIL PESOS