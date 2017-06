Por Jesús Lemus/Puebla

El priista José Chedraui Budib, reconoció que solo está esperando entregar la dirigencia municipal del PRI, para enfocarse en su proyecto político rumbo al 2018, dejando en claro que no “deben limitar sus canicas”, ante la posibilidad de que pueda buscar la candidatura del partido al gobierno estatal.

El también diputado local del Revolucionario Institucional, reiteró que tiene la intención de renunciar a la presidencia del partido en la capital poblana y que dicho escenario, podría concretarse los primeros días del mes de julio.

En este sentido, al preguntarle si trabajaría para alcanzar la candidatura a la presidencia municipal de Puebla o una diputación federal bajo las filas del PRI, Chedraui Budib sentenció que no deben limitarle sus canicas, ya que dependiendo de su perfil podría decidir si compite por la gubernatura de Puebla.

“Por qué me limitan, mis canicas pueden dar para más, hay que ver alcanza y ver si esto da para más rumbo a las elecciones de 2018″, declaró el diputado local del PRI, José Chedraui Budib.

Respecto a quién será su relevo al frente de la dirigencia municipal del PRI, el diputado local señaló que ello dependerá del líder estatal, Jorge Estefan Chidiac, quien debe sacar el consenso entre la militancia para ocupar este cargo político en Puebla capital.

Cabe precisar que en las últimas semanas, se mencionó que Javier Cacique sería el nuevo líder municipal del PRI en la capital poblana, pero al parecer dicha situación se está complicando, que ahora se menciona el nombre de Edgar Chumacero, yerno de la Senadora del PRI, Blanca Alcalá Ruíz, como el nuevo titular de este espacio político.