Por Patricia Moreno Sánchez

Padres de familia de la escuela Héroes de la Reforma, piden que se les proporcione una reubicación temporal y posteriormente regresar a su edificio que se ubica en la 11 Sur , entre 11 y 13 Poniente que fue afectado por el sismo del 19 de septiembre.

Los padres de familia afirmaron que pelearan por su escuela que desde hace varios años , las autoridades quieren inhabilitar el inmueble como centro educativo para convertirlo en museo.

La señora Laura Díaz explicó que el director no les ha explicado que pasará con el edificio y no les han informado donde serán reubicados los alumnos.

“El director no nos quiere dar la cara, nadie nos explica que pasara con el edificio y por ello nosotros; los padres de familia pelearemos por nuestra escuela”.

En tanto que la señora Aidé dijo que los niños los están reubicando sin orden lo que les afecta como madre de familia.

“No tienen orden para la reubicación de los niños, los están separando, a unos niños los tenemos que llevar a una escuela y a otros a otra escuela, como la hermanos Serdán y Venustiano Carranza, pero a otros alumnos los mandaron hasta Cholula, no es justo”.

Ante esta situación los padres de familia se organizaron para realizar una asamblea y redactaron un documento en el cual solicitan a las autoridades educativas los siguientes puntos:

Primero, nuevo dictamen del estado físico del edificio sea emitido por un especialista y que posteriormente sea avalado por Protección Civil.

Segundo, en caso de reubicación de los alumnos que esta se de en planteles cercanos.

Tercero, facilidades para tramite un cambio de escuela, en caso de que lo solicite el padre de familia o tutor.

Cuarto, tener información sobre las decisiones que se temen con respecto a los alumnos y sobre el futuro del edificio.