Por Jesús Lemus/Puebla

El coordinador de los diputados locales del PVEM, Juan Carlos Natale López, sentenció que deben existir pruebas para exigir retirar la concesión de funcionamiento a UBER, luego de las acusaciones en contra de la empresa extranjera respecto a que cobra sus servicios en efectivo.

Así lo declaró después de que el diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez, denunció que la empresa antes citada está cobrando en efectivo sus servicios, generando una fuerte competencia desleal que perjudica a los taxis tradicionales.

En este sentido, el legislador del Verde Ecologista de México, indicó que si los poblanos buscan los servicios de UBER; incluso de Cabify, es porque reconocen la innovación en el servicio de taxi particular.

Sentenció que el representante popular bajo las filas del PRI y dirigente estatal de la CTM, está obligado a presentar pruebas de cómo los choferes de las empresas privadas, cobran el servicio de manera efectiva.

“Si se presenta un punto de acuerdo de esta naturaleza, creo que debe venir acompañado de pruebas, de lo contrario difícilmente prosperará, yo me abstendré de mi opinión, sobre todo de mi voto y en la discusión por conflicto de intereses”.

Consideró que si procede la petición del diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez, lo único que se logrará es que en Puebla no haya apertura para una competencia en aquellos que prestan un servicio similar, como es el asunto de los taxis.