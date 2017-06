Por Patricia Moreno Sánchez

Los restauranteros avalan la medida del Ayuntamiento de Puebla, de restringir la venta de bebidas alcohólicas en la tienda de conveniencia y vinaterías con la finalidad de disminuir la inseguridad a ver un presidente José Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.

Refirió que tienen conocimiento que esta medida no impactará en los restaurantes, ni los bares por lo que no tiene ninguna preocupación,

Por el contrario indicó que esta medida puede beneficiar a los restaurantes que sirven alimentos acompañados de alguna bebida con alcohol como una cerveza.

“Incluso nos puede beneficiar, aquellas personas que no puedan comprar alguna botella de licor en estas tiendas, quizá acudan a los restaurantes”

El representante restaurantero, reiteró que en reuniones con las autoridades municipales se les informó que esta medida no aplica para restaurantes y bares, agrego que la Ley es muy clara y se estipula que se les permite comercializar bebidas alcohólicas hasta las 2 de la mañana.

Mencionar que esta es una medida del Ayuntamiento poblano que está en proceso de revisión y en su caso aprobación por el Cabildo capitalino para disminuir el consumo del alcohol y con ello la inseguridad, no obstante ha sido criticada por diversos sectores que afirman no es la solución y solo genera venta ilegal de bebidas alcohólicas.