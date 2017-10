Por Jesús Lemus/Puebla

El senador de la República, Miguel Barbosa Huerta, condenó que a casi dos semanas de la tragedia del sismo del 19 de septiembre, haya una respuesta demagógica y oportunista de actores políticos y autoridades gubernamentales para atender la contingencia que dejó cientos de damnificados.

De esta manera, calificó como una propuesta de dientes para afuera la intención de los dirigentes nacionales de partidos políticos para quedarse sin prerrogativas el 2018, a fin de que ese recurso público sea usado para la reconstrucción de las viviendas derrumbadas por el sismo.

Condenó que los líderes de los partidos políticos, no exijan una pronta respuesta a su petición de que las prerrogativas se asignen para atender la contingencia del pasado 19 de septiembre, demostrando así que su discurso únicamente quedó en palabra y no en acciones.

Asimismo, consideró que el gobierno de la República tendría que haber convocado a toda la sociedad a la construcción de un plan para enfrentar el desastre y no hacer anuncios de proyectos elaborados desde la “soledad y soberbia del poder”, sin la participación de la gente.

Por lo anterior, Miguel Barbosa Huerta consideró que el gobierno federal está rebasado por la magnitud del siniestro, demostrando así que después de la tragedia se evidencia la corrupción y la pobreza que existe en los estados afectados, además de un gran porcentaje de muertos y de daños a casas, edificios, monumentos, escuelas y en general a la infraestructura urbana.

En este sentido, consideró que los diputados federales y senadores de la República deben garantizar que nunca más tenga dinero público los partidos políticos para su vida ordinaria y sus campañas, además de que es obligación de los representantes populares reducir al 50 por ciento el costo del ejercicio del poder, eliminar todo gasto suntuario, suprimir el importe de la propaganda gubernamental, que provoca entre otras cosas, el control de los medios de información.