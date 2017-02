Por Patricia Moreno Sánchez

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, (ONEXPO) Puebla, aplauden la decisión del gobernador Antonio Gali de iniciar una investigación sobre la posible venta ilegal de combustible en las gasolineras .

Adalberto Baigt vicepresidente de ONEXPO, refirió que es necesario que se actúe para combatir este delito que afecta a los empresarios que actúan apegados a la ley, además les afecta en su imagen y en sus ventas.

“Nosotros en ONEXPO, siempre hemos aplaudido las acciones que las autoridades han tomado cuando se practican prácticas desleales o ilícitas, estamos eh total acuerdo con lo que dijo nuestro gobernador de investigar este delito, que nos afecta a quienes operamos de forma legal” aseguró.

Refirió que las autoridades siempre han tomado medidas al respecto y es positivo que ahora se refuercen estas acciones para tratar de erradicar este delito que lamentablemente no solo afecta al sector en lo económico, sino que impacta en la seguridad con el incremento de las bandas que se dedican a este ilícito, así como en el tema ambiental, sin olvidar el riesgo de las explosiones que ya han generado algunos accidentes.

GASOLINEROS ESPERAN QUE NO HAYA OTRO GASOLINAZO

En más sobre el tema de los combustibles, Adalberto Baigt, declaró que los empresarios Gasolineros confían que el precio de los combustibles se mantenga y no registre una alza de un 8% como se especulaba para este sábado 18 de febrero, lo que generaría una mayor inflación y con ello nuevamente el descontento social que privaría posibles actos de vandalismo.

Baigt Montaño, explicó que hasta ayer por la tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha emitido ninguna información con respecto a una posible alza al precio de las gasolinas Premium y Magna, así como el Diésel.

Agregó que los precios del petróleo no incrementaron se mantienen y pese a que existen otros factores no hay condiciones para que se de otro gasolinazo.