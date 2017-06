Por Patricia Moreno Sánchez

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) espera un repunte de ventas de un 40 por ciento con motivo del Día del Padre que se festejará el próximo domingo, informó el presidente de este organismo empresarial, Rafael Herrera.

Explicó que está fecha aumentan sus ventas en regalos para caballeros como ropa, calzado, joyería y electrónicos sin embargo no es un porcentaje tal alto como las ventas del 10 de mayo.

Confío que pese a la grave situación económica que atraviesa el país se genere una buena venta en esta fecha , al señalar que para los comerciantes las temporadas fuertes son el 14 de febrero, 10 de mayo y en diciembre.

El dirigente empresarial reconoció que las familias están “gastadas” y no se ha logrado una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, lo cual repercute en todos los sectores.

Confió que para este segundo semestre del año mejoren las condiciones económicas en el país para alcanzar la recuperación económica no solo en Puebla, sino a nivel nacional.