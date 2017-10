Por Patricia Moreno Sánchez

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño ( CANACOPE) reporta que 117 negocios del Centro Histórico reportan daños estructurales, perdida de mercancía y por ello cierre total, tras sismo del 19 de septiembre.

Erik Navarro presidente del organismo indicio que otros negocios han reiniciado actividades comerciales para no seguir con pérdidas.

Refirió que no tiene una cuantificación precisa de las perdidas debido a que son diversos giros los que operan en el primer cuadro de la ciudad; que van dijo desde tonterías, estéticas, ferreterías , agencias de viajes, entre otras.

Agregó que algunos de estos empresarios se inscribieron al programa de la Secretaria de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE) para recibir apoyos de 10 mil pesos por negocio.

Refirió que pese a que es poco el recurso económico, abona a los comerciantes que se han visto afectados por esta situación. Agregó que el proceso de entrega de los apoyos es lento, sin embargo recordó que esta instancia gubernamental está atendiendo expedientes en todo el estado, no obstante confió que la ayuda se libere ante de que concluya el año.