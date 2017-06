Por Jesús Lemus/Puebla

En Puebla urge un relevo de la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) y que dirige Jorge Estefan Chidiac, pues es la única manera de dar apertura para la selección de todos los candidatos a un cargo público rumbo a las elecciones de 2018.

Así lo argumentó el delegado de la SEDESOL, Juan Manuel Vega Rayet, tras señalar que la consulta a la base debe ser el método para elegir a los candidatos a los puestos de elección popular y no solamente al gobierno estatal como lo propone el sub secretario de la SEDATU, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Insistió que el PRI debe entender que la consulta a la base es buen método, pues permitirá garantizar la unidad de militantes que en su momento compitan por alguna nominación para un cargo público.

Recordó que en su caso, cuando compitió por la alcaldía de Izúcar de Matamoros, se aplicó la consulta a la base y ello, permitió fortalecer su candidatura en esa región, a fin de que saliera triunfador en las elecciones de hace unos años.

Respecto a quien podría ser un buen perfil para la dirigencia estatal del PRI, Vega Rayet insistió que eso dependerá del personaje que sienta la capacidad de dirigir al partido y que logre coordinar a todos los priistas rumbo a las elecciones de 2018.

Sin embargo, volvió a insistir que el partido no puede quedarse estático; por lo tanto, urge el relevo de Jorge Estefan Chidiac, quien desde su punto de vista no logra la comunicación con todos los comités municipales del partido.

“Urge un cambio en la dirigencia estatal, no se puede quedar estática la dirigencia. Desde mi punto de vista, la consulta a la base es el mejor método para lograr una gran unidad a los diversos cargos públicos”.