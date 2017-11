Por Jesús Lemus/Puebla

A un mes de concluir el plazo para entregar las firmas en favor de aspirantes a candidatos independientes, Abayubá Duché García, interesado en ser diputado federal por el distrito XII de la capital poblana, exhibió las fallas que presenta la aplicación móvil del INE para recabar el apoyo ciudadano.

En el encuentro con los medios de comunicación, detalló que hay débiles visuales que no pueden otorgar su firma; por lo tanto, el INE a través de sus líneas telefónicas de asesoría, detalló que también se puede colocar la huella digital en la aplicación móvil.

Sin embargo, el aspirante a la candidatura por la vía independiente, criticó que el INE esté mintiendo, toda vez que la aplicación móvil no tiene la función de colocar la huella en caso de que el ciudadano con discapacidad trate de apoyar a un aspirante a un cargo público en 2018.

Dijo que no en todos los celulares se puede descargar la aplicación móvil del INE, situación por la cual se pidió información al organismo electoral y se reveló, que solo los teléfonos con sistema operativo Android 5.0 es como se puede tener la plataforma digital.

Detalló que hay una caída constante del portal donde se sube la información de las firmas recabadas, situación que preocupa a los aspirantes a candidatos independientes, porque podrían quedar fuera de la posibilidad de aparecer en las boletas electorales de 2018.

Finalmente, detalló que en lo personal tiene el 45 por ciento de las firmas de apoyo, pero estas podrían ser más si no existieran todos los problemas que registra la plataforma del Instituto Nacional Electoral.

Cabe señalar que el INE en México estableció que la fecha límite para entregar el total de las firmas de apoyo, a más tardar el próximo 11 de diciembre.