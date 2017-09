En apoyo a las comunidades afectadas a consecuencia de los sismos registrados el 7 y 19 de septiembre, Cruz Roja Mexicana Ciudad de Puebla habilitó un centro de acopio en la Escuela de Enfermería, ubicada en la 20 Oriente número 1001, Colonia San Francisco.

Los poblanos se han sumado al centro de acopio tanto aportando víveres y artículos de primera necesidad, como ayudando al armado de Kits de ayuda humanitaria.

Con el objetivo de que el centro de acopio continúe funcionado con fluidez, solicitamos a la población se apegue a las siguientes condiciones:

1.- PARA SER VOLUNTARIO ARMANDO KITS EN CENTRO DE ACOPIO:

a) Acudir al centro de acopio para solicitar una ficha en el turno deseado con mínimo 2 horas de antelación, sujeto a disponibilidad.

b) Una vez con ficha, llegar media hora antes al turno antes solicitado para el registro y capacitación.

c) Presentar identificación oficial con fotografía para fines de control interno.

d) Para optimizar el espacio:

a. Cupo máximo de 300 voluntarios por turno que permanecerán únicamente las 4 horas.

b. No niños, no mascotas, no comida, ni paquetes grandes.

2.- PARA DONAR AL CENTRO DE ACOPIO en horario de 9 a.m. a 9 p.m.

Los artículos recibidos son para higiene: Papel sanitario 4 rollo, toallas femeninas paquete, cepillo dental, pasta dental, shampoo, jabón de pastilla, rastrillos.

Para bebés: paquete de 12 pañales, toallas húmedas, aceite, talco, jabón neutro, shampoo, biberones.

Alimentos: atún en lata abre fácil o en bolsa de 85 a 155 grs., sardina en lata abre fácil de 300 gr., frijoles en bolsa de 500 gr o 1kg, arroz en bolsa de 500 gr o 1kg., sopa de pasta en bolsa de 200gr a 500 gr., chiles en lata abre fácil de 380gr, consomé de pollo en polvo de 370 gr. o cubos de 140 gr., verduras en lata abre fácil o tetra pack de 380 gr., sal en bolsa o bote de 200 gr. a 1kg., mayonesa de 380 gr., aceite para cocinas de 1lt., café soluble 80 gr. a 100 gr., azúcar 1kg., mermelada 500 gr., chocolate en polvo o tableta, galletas saladas y galletas dulces paquetes de 100 a 200 gr.

Artículos varios: cinta canela o diurex grueso, plumones, emplayador, bolsas de plástico de 20×30 cms.

Artículos de limpieza: Jabón en polvo 1kg., limpiador líquido 1lt, escoba, cepillo, jalador, jerga, franela, cubeta.

Aunado a esto, la delegación de Cruz Roja Mexicana en la Ciudad de Puebla ha enviado hasta el momento 13 voluntarios para entrega de ayuda humanitaria en Oaxaca, 4 binomios de Búsqueda y Rescate a la CDMX, así como ayuda humanitaria y Evaluadores de Daños y Análisis de Necesidades a Metepec.

Para las personas que deseen donar económicamente, Cruz Roja Mexicana pone a disposición de los mexicanos un número de cuenta para aportar a la compra de insumos en la las zonas afectadas: número de cuenta: 4444 clave: 132180000000044443.