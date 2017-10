Por Patricia Moreno Sánchez

Ayer martes se reiniciaron clases en el Jardín de Niños de la Héroes de Reforma que se ubica en la 9 Sur y esquina 13 Poniente. Lo anterior tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

Los padres de familia, al salir de una reunión en la institución, informaron que las autoridades educativas autorizaron el regreso a clases, tras una revisión minuciosa del inmueble por parte de Protección Civil.

“Ya regresaron a clases los niños, ya se revisó la escuela y nos dicen que está todo bien que no hay riesgo para que regresen a clases”.

Mencionar que de acuerdo la Secretearía de Educación Pública (SEP) desde el lunes 23 se reiniciaba la actividad educativa en la secundaría de esta institución que se ubica en la 13 Poniente. No obstante pese que incluso se colocó un cartel en el cual se informaba a los padres de familia de esta decisión, ayer martes no hubo clases.

En cuanto al escuela primaria Héroes de la Reforma se mantiene la restricción por parte de la SEP para este inmueble sea utilizado como centro educativo, pese a las manifestaciones de los padres de familia.

EXIGEN LA REHABILITAICON DE LA FRAGUA

Padres de familia de la escuela primaria José María la Fragua, que se ubica en la 2 Sur y 7 Oriente, en pleno centro histórico, se sumaron a las manifestaciones, la mañana del martes cerraron esta vialidad para exigir a las autoridades educativas que se rehabilite esta escuela y regresen los escolares.

Agregaron que los 160 alumnos los reubicaron en la escuela Himno Nacional que se ubica también en el centro de la ciudad, sin embargo los padres están inconformes debido a que solo les prestaron 4 aulas y están prácticamente en hacinamiento.

Ante el cierre de esta importante vialidad, se presentante eh este punto representares de la SEP, acordaron con los padres de familia que se revisara nuevamente el edificio para conocer el dictamen de Protección Civil que no se es ha entregado, dependiendo del estado físico del plantel se definirá su regreso o no.