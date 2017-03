*Se realizarán del 17 al 19 de marzo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed

Todo se encuentra listo para las 24 Horas de México, que se realizarán el 17, 18 y 19 de marzo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Amozoc, donde cerca de 30 tripulaciones pondrán a prueba sus habilidades en una de las tradicionales competencias de resistencia alrededor del mundo.

“Tenemos la fortuna de cumplir 10 años de hacer las 24 horas en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, es la prueba reina del deporte motor, la carrera de duración y resistencia de mayor tradición en el mundo, para nosotros tenerla en México y darle la continuidad a lo largo de 25-26 años, ha sido un gran reto”, comentó José Sánchez Jassen, presidente de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, quien en la presentación del evento estuvo acompañado por Julián Abed Rouanett, Vicepresidente de OMDAI FIA México.

En su turno Roberto Jassen, director general del certamen, destacó que cuentan con el respaldo de un equipo capacitado por OMDAI FIA México, lo que da la seguridad de que habrá capital humano con experiencia en carreras de F1, WEC y Fórmula E.

“Todo estará bajo la observación y supervisión de la Federación Internacional de Automovilismo, porque es un evento que está registrado y calendarizado en la FIA, también está sancionado por la Comisión Nacional de Pista y por la Federación Mexicana de Automovilismo”.

Cabe hacer mención que por quinta ocasión Puebla estará representada en esta competencia por la joven piloto María José Rodríguez Gaña, quien buscará consagrarse como la mujer con más títulos.

“Estoy muy contenta porque ya he sido coronada como la bicampeona de las 24 horas de México en las diferentes categorías en las que he competido, y entonces para esta ocasión espero llevarme otro campeonato, para ser la único piloto que logro hacer el tricampeonato”, sentenció.

Majó estará compitiendo en la categoría T5 en su Chevy marcado con el número 54, haciendo equipo con su papá y Gerardo Sanz “seremos tres pilotos haciendo turnos de 2 horas y media más o menos, el plan que tenemos es termina y como consecutiva terminar en primer lugar de la categoría”.

Para esta carrera se tiene registras hasta el momento 22 tripulaciones, y de acuerdo al reglamento de la competencia, cada vehículo podrá ser conducido por un mínimo de dos pilotos y un máximo de cuatro, con una rotación no mayor a las cuatro horas por conductor y no menos de 120 minutos de descanso.

Para el día 17 marzo, se llevarán a cabo las prácticas y calificación, el 18 a las a las 13:00 horas comenzará la competencia, para que el domingo 19 a la 1 de la tarde del domingo esté ondeando la bandera a cuadros.

El acceso para las 24:00 horas de México será totalmente gratuito.