Por Jesús Lemus/Puebla

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue quien más denuncias recibió por afiliar a ciudadanos sin su consentimiento, situación que revisa el Instituto Nacional Electoral (INE) para que a la brevedad sean dados de baja de esta fuerza política.

Con base en los datos del propio organismo electoral, hasta el cierre de la plataforma que se habilitó para detectar las afiliaciones apócrifas, en Puebla se registraron 222 denuncias, de las cuales 204 corresponden al instituto tricolor.

Los siguientes en la lista con ciudadanos afiliados sin el consentimiento respectivo, son los partidos del PRD y Nueva Alianza con una lista de 8 personas, mientras que el PAN y Pacto Social de Integración solamente registraron una denuncia respectivamente.

Cabe recordar que la semana pasada, el titular de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Marcos Rodríguez del Castillo, puntualizó que dependiendo de la denuncia por la afiliación apócrifa, los partidos políticos podrían recibir una amonestación pública o sanción económica.

LAS AFILIACIONES APOCRIFAS EN EL PRI, PRD Y PAN

En el caso del PRI, el pasado 1 de enero de 2014 registró de manera masiva a poblanos sin su consentimiento, entre los que se encuentra el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, el ex vocero de la Arquidiócesis de Puebla, Eugenio Lira Rugarcía, así como panistas que en la actualidad tienen cargos públicos; es decir, la senadora del PAN, Patricia Leal Islas.

La misma situación se registra en las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues a través de su dirigente estatal, Socorro Quezada Tiempo, se ha denunciado que en el estado de Puebla se afiliaron a 100 mil personas bajo ciertas presiones.

En el Partido Acción Nacional (PAN) también se registró la misma situación, pues Rafael Micalco Méndez, ex líder estatal, acusó que en Puebla se estaban realizando afiliaciones masivas.

Incluso, lo anterior provocó que el ex dirigente estatal del PAN saliera de la presidencia del blanquiazul, a raíz de la serie de denuncias que hizo por el tema de la afiliación masiva y que desde su punto de vita fue orquestada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.