Dulce Gómez

Gabriela Viveros González anunció su renuncia irrevocable al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y adelantó que en breve se afiliará a Compromiso por Puebla.

En Sesión de Cabildo, que se llevó a cabo ayer por la mañana dijo que la decisión está tomada, y destacó que desde hace varios meses no comparte la ideología del instituto político liderado por Socorro Quezada Tiempo.

“Se quedan grandes amistades, entrañables y de corazón. En lo particular me es saludable comentarles esta postura personal. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas y no me sumo a muchas cosas que están pasando, y ese es el motivo de mi renuncia”, apuntó.

Al mismo tiempo, agradeció al alcalde capitalino, Luis Banck Serrato, por escuchar las voces del Cuerpo Edilicio, y reiteró que no a pesar de deslindarse del PRD no se alejará de “sus principios como persona”.

“Me vinculo a un proyecto mucho más nutrido, mucho más ciudadano, mucho más humano, y estoy consciente que vamos a dar los mejores resultados para la ciudadanía”, expuso.

Viveros González glosó que en breve enviará una carta al PRD en la que enliste sus desacuerdos, después de 10 años de afiliación.