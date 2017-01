Dulce Gómez

El regidor priista, Iván Galindo Castillejos, pedirá la remoción de Juan Carlos Morales Páez, titular de la Secretaría de Gobernación Municipal, en caso de que no explique con argumentos válidos por qué los comerciantes informales regresaron a las calles del Centro Histórico, específicamente a la 8 y 10 Poniente, así como a la 5 de Mayo.

En entrevista, el también presidente de la Comisión de Servicios Públicos en el Cabildo consideró que el encargado de la gobernabilidad en la capital poblana está rebasado por el ambulantaje y lamentó el regreso de los informales, a pesar de que en noviembre y principios de diciembre ya habían sido retirados por completo de las calles.

Incluso, calificó como “efímero” el desalojo de ambulantes que ya había ocurrido en los últimos meses del año pasado. Por tal motivo, dijo que es momento de pensar en el relevo de Morales Páez.

“A mí me parece que el secretario de Gobernación está rebasado por el tema, establece plazos y no se cumplen, la limpia de ambulantes fue efímera y fue de días, me parece que es momento de pensar en un relevo de la Secretaría porque mostró soberbia, desdén y no cumplimientos”, glosó.

En este contexto, el cabildante adelantó que la próxima semana solicitará la comparecencia de Morales Páez ante la Comisión de Gobernación, empero dejó en claro que en caso de que el funcionario no dé una razón convincente será necesaria su remoción.

“Lo llamaremos a cuentas en la Comisión de Gobernación y de lo ahí expresado pediremos su remoción. La siguiente semana haré formalmente la petición para que venga a comparecer”, insistió.