• El Presidente Jorge Estefan Chidiac toma protesta a los comités municipales de Amozoc, Atoyatempan, Cuautinchan, Mixtla, Tzicatlacoyan, Teziutlán, Cuyoaco y Chignautla.

• Destaca líder tricolor la importancia de Puebla por ser el segundo padrón a nivel nacional que más votos le aporta al PRI.

TEZIUTLÁN, Pue.- Con el compromiso de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que los priistas contiendan en óptimas condiciones y ganen en el próximo proceso electoral, el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Jorge Estefan Chidiac, en compañía de la Secretaria General, Rocío García Olmedo, tomó protesta a los comités municipales de Amozoc, Atoyatempan, Cuautinchan, Mixtla, Tzicatlacoyan, Teziutlán, Cuyoaco y Chignautla.

El líder priista refirió que en el 2018 “queremos que quien sea candidato del PRI a cualquier puesto sea quien esté en las mejores condiciones de ganar, aquí no vamos a tolerar gente que tenga padrinos o quien tiene más dinero, aquí vamos a ver quién tiene la confianza de la gente por su trabajo”.

Estefan Chidiac hizo un puntual llamado a la unidad de los priistas poblanos, “le pido a los Comités Municipales que toda gente que hayamos lastimado en el pasado, que tenga razones válidas en su momento para sentirse olvidada, se les busque y se tenga un diálogo, ofrezco un partido de puertas abiertas donde todos sumemos, donde el trabajo de todos abone a construir el proyecto de estado que queremos para Puebla”.

El dirigente estatal del PRI exhortó a la militancia tricolor a mantener el ánimo y no hacer caso a rumores en el sentido de que el partido está débil o no puede competir para ganar en 2018, “Puebla es importante para el priismo, es un bastión, Puebla es el quinto padrón del país, pero es la segunda entidad que más votos le aporta al PRI, después del Estado de México”.

El líder priista fue enfático al subrayar: “somos el segundo estado más importante para el PRI nacional, ¿cómo es que no lo vamos a atender? Al contrario, y mi presencia aquí refleja eso, interés de hacer bien las cosas.”

Estefan Chidiac concluyó al señalar que: “(los priistas poblanos) tenemos ganas de hacer bien las cosas, de hacer un cambio verdadero, que sepan nuestros militantes y la gente que el Partido tiene todo el deseo de apoyarlos y de sacar buenos resultados en el próximo proceso electoral”.