Dulce Gómez

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) incorporará efectivos a la región del Triángulo Rojo para subsanar la falta de 150 elementos de la Gendarmería Nacional que en días pasados fueron retirados de Puebla para trasladarse a otra entidad.

Así lo anunció el titular de la SSP, Jesús Morales Rodríguez, quien prefirió no abundar sobre el número de uniformados que serán destinados a la zona con mayor número de tomas clandestinas.

En este contexto, el encargado de la seguridad en la entidad refirió que “la próxima semana” se darán más detalles al respecto, empero señaló que el traslado de elementos estatales es con el propósito de subsanar la salida de gendarmes.

“La próxima semana se hará el anuncio de incorporación de más policías estatales, entonces estamos subsanando por parte del Gobierno del Estado ese grupo de Gendarmería que se fue a otro estado, pero seguimos trabajando y dando resultados”, dijo tras asistir a la presentación del Desfile y Festival por el 155 aniversario de la Batalla de Puebla.

A la par, aseguró que el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, ya se reunió con la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a fin de solicitar el regreso de los 150 gendarmes que en enero de 2016 arribaron a la entidad para trasladarse al denominado Triángulo Rojo.

“El señor gobernador ha platicado ya en la Comisión Nacional de Seguridad Pública, tenemos entendido que van muy bien los trabajos, y por otra parte, nosotros con la Policía Militar seguimos trabajando coordinadamente sobre todo en la zona del Triángulo Rojo”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública continúa con el decomiso de hidrocarburo extraído de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y dejó en claro que no parará.

“Todos los días estamos asegurando delincuentes, todos los días estamos decomisando hidrocarburo, así que el trabajo no ha parado”, finalizó.