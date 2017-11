Por Patricia Moreno Sánchez

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO), exigen al gobernador Antonio Gali que cumpla con su palabra de reducir el Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 al 2 por ciento.

Rafael Herrera, presidente de CANACO, expuso que este reducción fue un compromiso de campaña, que incluso fue firmado ante notario público.

Agregó que confía que el ejecutivo estatal cumpla con este tema como lo esta haciendo con sus 22 compromisos de campaña.

“El gobernador debe honrar su palabra, porque la reducción del ISN fue uno de sus 22 compromisos de ha ido cumpliendo uno por uno”.

Lo anterior luego de darse a conocer que la reducción del ISN, no se contempla en la Ley de Ingresos.

El dirigente empresarial, indicó que el Congreso Estatal debe de aportar a que la economía de la entidad mejore, al señalar que este impuesto no beneficia el desarrollo económico.

Por lo que dijo existe “la esperanza” de que se corrija esta Ley de Ingresos y se logre la reducción de este gravamen.

Por ultimo indicó que el mantener el porcentaje del ISN, inhibiría la generación de empleos a novel estado.