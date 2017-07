Por Jesús Lemus/Puebla

Condenable que el Congreso del Estado, no haya incluido a una mujer en los trabajos que se harán para conformar el Comité de Participación ciudadana, sentenció la Red Plural de Mujeres de Puebla a través de María Rebeca Alcaide Cruz.

Cabe recordar que este personaje participó en el proceso interno de los nueve notables que trabajarán en el referido comité, pero los diputados locales decidieron dejarla fuera al no cumplir con el perfil suficiente para continuar con esta actividad y que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

En este sentido, Alcaide Cruz calificó de “misóginos a los diputados locales”, tras dejarla fuera del proceso interno efectuado por el Congreso del Estado, además de que anunció una impugnación luego de considerar que dicha actividad estuvo viciada de origen.

Enfatizó que su reclamo no está fundamentado en la obligación de incluir a una mujer solo por cuestión de género, sino por no considerar que los 2 perfiles femeninos que estaban registrados tenían la preparación, capacidad y experiencia para asumir el cargo.

“Lo único que vengo hacer es alzar la voz porque estoy convencida de que las mujeres debemos participar pero no por el hecho de ser mujeres sino por estar capacitadas y tener principalmente un trabajo de años atrás y lo que queremos es generar un estado de derecho que se respete y que también se respete la Ley de Equidad y Género como se ha venido trabajando”

Asimismo, María Rebeca Alcaide Cruz mencionó que está valorando participar una vez más en el nuevo proceso que realizarán los nueve notables de la comisión seleccionadora para integrar el Comité de Participación Ciudadana, al dejar en claro que tiene el perfil que le permitiría ocupar una de las cinco posiciones respectivas.