Por Patricia Moreno Sánchez

Los empresarios franquiciantes avalan la restricción temporal de 6 meses para las ventas de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencias, vinaterías y miscelánea, hasta las 12 de la noche, que establecerá el Ayuntamiento de Puebla a partir de este fin de semana. Ello con la finalidad de disminuir los actos delictivos por el consumo de alcohol.

Francisco Lobato Vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias explicó que las autoridades municipales les informaron ,la tarde el lunes, sobre este medida que entrará en vigor esta misma semana.

Agregó que están de acuerdo con esta medida que tiene la finalidad de contribuir a la seguridad, no obstante Lobato Domínguez expuso que los comercios de los de la Ciudad de podrán ver afectados , no obstante dijo este convenio debe extenderse a los municipios conurbados como San Pedro y San Andrés Cholula . Al referir que en estos municipios se continuará con la venta en horario normal de este producto y los consumidores acudirán a hacer sus compras.

Destacó que esta registraron debe ser solo temporal para conocer sus alcances, al señalar que esta medida puede generar un mercado negro para la venta del producto , incuso con las ventas con entrega a domicilio que son difíciles de fiscalizar.

No descartó que esta medida solo tenga un vago resultado y puede convertirse en otra estructura vulnerable a la corrupción.

“Estanos de acuerdo con esta medida, por la ola de delincuencia que se ha registrado como nunca en su historia y como medida transitoria por seis meses, creemos que puede ayudad a dar un chance al gobierno de estructurarse y aplacar una estrategia de combate frontal a la inseguridad”.

Insistió que esta restricción de venta de alcohol deberá haber una ampliación de esta medida a la zona conurbada para que cumpla con sus objetivos.