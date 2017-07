Por Jesús Lemus/Puebla

El Congreso del Estado, dio luz verde para entregar al Instituto Electoral del Estado (IEE), un recurso por 7 millones de pesos, que permitirán cubrir las prerrogativas para todos los partidos políticos en sus actividades ordinarias del presente año.

Cabe señalar que de manera inicial, se habían contemplado un total de 196 millones de pesos para las actividades ordinarias a favor de los partidos políticos; sin embargo, por la serie de impugnaciones que se presentaron en el pasado, la bolsa subió a 203 millones de pesos.

En su momento, el PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social se presentaron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una impugnación para exigir sus prerrogativas correspondientes al 2017, una vez que el IEE no les asignó dinero bajo el argumento de que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación el año pasado cuando se renovó el gobierno estatal.

De esta manera, los magistrados del TEPJF dieron la razón a los partidos quejosos y se pidió al IEE entregarle el recurso correspondiente a este año, toda vez que la asignación de prerrogativas se hace con base en los resultados de la última elección para elegir a los diputados locales y no gobierno estatal.

Aunado a lo anterior, el IEE tuvo que buscar una ampliación a sus recursos y; por ello, a través del gobierno estatal, se otorgaron los 7 millones de pesos faltantes y que fueron avalados por el Congreso del Estado en beneficio de los partidos políticos.