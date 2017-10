• Ante toda la reacción de los grupos que están en contra, cada quien piensa y dice y hace lo que quiere: Fernández Font

Por Diego Armando Cuautle/@dcuautle

Luego de la celebración de la “Misa Coldplay” y que causó polémica a nivel nacional, el rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla, Fernando Fernández Font hizo un llamado a la iglesia católica “a adaptarse los nuevos requerimientos de los jóvenes porque en el fondo, nos estamos jugando la existencia”.

En entrevista, explicó que si los jóvenes no vienen a “nuestras experiencias y comunicaciones religiosas; entonces, lo que va a pasar es que la Iglesia se va a quedar con puras personas adultas que más pronto que tarde van a desaparecer… ante toda la reacción de los grupos que están en contra, cada quien piensa y dice y hace lo que quiere”.

Cabe señalar que a través de un comunicado de prensa, la Arquidiócesis de Puebla dio a conocer que de ninguna manera auspició dicha eucaristía que se llevó a cabo en las instalaciones de la mencionada universidad y en la que asistieron más de 200 personas entre estudiantes y académicos.

“Estamos tratando de hacer puentes y no levantar muros, el evento surge a propósito del Día de la Comunidad y a través de la música se atrae mucho, sirve para construir un puente entre los jóvenes y la universidad, haciendo la liturgia atractiva a las nuevas generaciones”, comentó.

Llamó a autoridades a implementar acciones contra la inseguridad

En entrevista, tras presentar el Congreso Internacional “Iberocom 2017” en el auditorio Ignacio Ellacuría dio pidió a los ayuntamientos de la capital y San Andrés Cholula implementar acciones conjuntas para disminuir la inseguridad en la zona y así alumnos transiten sin miedo.

“Si bien se han visto más patrullas de San Andrés Cholula, así como el helicóptero del gobierno del estado dando rondines por la zona, debemos saber si eso es la respuesta que se necesita o se requiere de algo más, el tema de la inseguridad está presente no sólo a las afueras del campus, sino “en todos lados”, subrayó.

Indicó que se sabe que San Andrés Cholula es la autoridad que le toca vigilar la seguridad de la zona, “pero si se dan cuenta, el bulevar del Niño Poblano a la mitad ya es Puebla entonces en cuanto cruzan la calle le compete a otro municipio, debe haber una acción conjunta de las dos Comunas”.

Además rechazó que las autoridades solo brinden seguridad a las instituciones que integran el Consorcio Universitario, si ves los últimos asesinatos son vinculados a estudiantes del Consorcio, eso que quiere decir, que a lo mejor somos más vulnerables y entonces la policía de alguna manera tiene que estar cuidando a las escuelas privadas para evitar los crímenes y violencia”.