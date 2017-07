Por Jesús Lemus/Puebla

El Colectivo Sin voto no hay dinero promovió a través del PRD la iniciativa del mismo nombre que tiene como finalidad recordar hasta 199 millones de pesos los recursos que se entregan a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, declaró Alberto Merlo Martínez, ex candidato independiente a diputado federal en 2015.

Acompañada de la diputada local del PRD, Socorro Quezada Tiempo, el ex candidato a legislador federal, mencionó que debe existir disponibilidad del Congreso del Estado de Puebla para cambiar la fórmula sobre la asignación de recursos públicos para las tareas que tienen de manera anual las fuerzas políticas.

Merlo Martínez dijo que su iniciativa solamente contempla recortar el financiamiento en función a los votos que obtienen en las elecciones y no con base en el número de poblanos inscritos en el listado nominal del territorio poblano.

“Proponemos que eso cambie por multiplicar el mismo 65 por ciento de la Unidad de Medida de Actualización pero por la votación válida emitida es decir los votos que los partidos sí generan y que sería la base social que los estaría apoyando”.

Por su parte, la diputada local del PRD, Socorro Quezada Tiempo, anunció que buscará los acuerdos necesarios para lograr que esta iniciativa de Sin voto no hay dinero, sea avalada en el paquete de propuestas que se dictaminará para este 31 de julio.

Expresó que todavía están en tiempo para que sea aprobado este dictamen y pueda entrar en vigor en el proceso electoral concurrente del año entrante, cuando se renovarán diputaciones locales, alcaldías y el gobierno estatal, además de legislaturas federales, las senadurías y la Presidencia de México.