Por Patricia Moreno Sánchez

Juan Manuel Vega Rayet delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, reconoció que en lo que va de este año se registró un recorte de al menos 70 trabajadores.

Agregó que dependerá de los recursos que se reciban por parte de la federación para mantener la plantilla laboral o hacer otro ajuste del personal.

Añadió que la delegación tiene información precisa del presupuesto para los programa sociales, sin embargo no tienen precisión del recurso para la operatividad.

El delegado agregó que ante esta reducción de recursos, aplicarán un plan de austeridad en la operatividad de los programas como disminuir el uso de los vehículos, telefonía y papelería entre otros.

Insistió que los programas sociales están asegurados al recordar que los recursos para ello ya se encuentran etiquetados.

NO RENUNCIARÉ

Por otro lado Juan Manuel Vega Rayet afirmó que no renunciará a la delegación de SEDESOL al tiempo de rechazar que haya desvió de recursos en las delegaciones, con fines políticos, pues los delegados solo administran. A los delegados y sus equipos solo les corresponde la logística de entrega y la responsabilidad para consolidar los programas sociales, dijo

“Por el momento no renunciaré, no sé qué pueda pasar mañana, uno sabe cuándo uno llega, pero no cuando te vas. Por el momento aquí estoy y aquí seguiré hasta el día de hoy