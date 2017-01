Jesús Lemus/Puebla

Por el aumento al precio de las gasolinas, el líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, anunció medidas precautorias en la aplicación del gasto público del Poder Legislativo y que irían en dar de baja el parque vehicular que tienen las bancadas que representan los diputados locales.

El también coordinador de los diputados locales del PAN, puntualizó que hay un automóvil por cada una de las 9 fracciones parlamentarias, los cuales reciben recursos del Congreso para la carga de gasolina.

Asimismo, aprovechó para aclarar que desde 2016 ninguno de los 41 diputados locales recibe vales de gasolina para su consumo propio, toda vez que esa medida se canceló ante los problemas económicos que se viven en el país desde hace unos años.

Jorge Aguilar Chedraui puntualizó que también aplicará una medida precautoria a ciertas obras que se ejecutan en las instalaciones del Poder Legislativo, pues se buscará garantizar que estas sean más económicas o no incrementen sus costos en las mismas.

Asimismo, aclaró que el Poder Legislativo, no contempla reducir personal como parte de las medidas precautorias, ya que lo más importante para los ciudadanos es mantener sus fuentes de empleo.

Aclaró que tampoco se bajarán los salarios de los trabajadores del Poder Legislativo, pues dijo que las medidas recaudatorias no deben perjudicar el bolsillo de los empleados del Congreso del Estado de Puebla.