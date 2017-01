Dulce Gómez

El director de Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza Salvatori, informó que durante el último año y medio no se han hallado tomas clandestinas dentro de la capital poblana, sin embargo dijo que continuamente personal de la dependencia a su cargo y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En entrevista, el funcionario municipal recordó que en 2011 se hallaron alrededor de 15 tomas ilegales y en los años siguientes el número registró un decremento, y actualmente no se tiene el dato de alguna.

Ariza Salvatori detalló que el objetivo de los recorridos que hace Protección Civil y Pemex es con el objetivo de detectar tomas clandestinas y evitar este delito.

Empero, no descartó la presencia de tomas clandestinas, aunque reiteró que durante los últimos meses no se han encontrado, a pesar de los constantes recorridos.

En este contexto, el director compartió que en caso de una emergencia, personal de Protección Civil y Pemex llevan a cabo una evaluación, y de ser necesario se procede al desalojo de pobladores.

“Tenemos prácticamente año y medio que no se ha detectado ninguna toma clandestina, se hacen recorridos con personal de Pemex, y no se ha detectado ninguna toma dentro del municipio de Puebla, pero no quiere decir que no existen, aunque la gente tampoco nos ha reportado sobre la existencia de algunas”, concluyó.