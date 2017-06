Por Jesús Lemus/Puebla

El PRD tampoco aceptaría una alianza con el PAN, en caso de que Eduardo Rivera Pérez, fuera candidato a gobernador de Puebla en las elecciones de 2018, sentenció la dirigente estatal del Sol Azteca, Socorro Quezada Tiempo.

Así lo declaró después de la reunión que tuvo con el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y quien ha reforzado su activismo político en la ciudad tras reconocer que le gustaría ser candidato del PAN a la gubernatura de Puebla.

En este sentido, Quezada Tiempo reconoció que Rivera Pérez tiene presencia como actor político, pero ello no implica que el PRD lo respalde una vez más en sus aspiraciones, tal y como ocurrió en 2013 cuando compitió por la presidencia municipal de Puebla.

Aclaró que el PRD y mientras ella sea dirigente estatal, no se avalarán las alianzas con el PAN, ni tampoco se buscarán candidaturas comunes con actores que provengan de otros partidos políticos en el estado de Puebla.

“No estamos dándole un cheque en blanco a Eduardo Rivera Pérez para la candidatura, esta reunión se trata de una mesa política y no electoral, al PRD le interesa ir solo y no con ellos, lo que nos une hoy son todas las situaciones que vive Puebla”, mencionó.

Socorro Quezada Tiempo mencionó que desde el PRD seguirá trabajando para catapultar a los mejores perfiles que en 2018 participarán por los diversos cargos de representación popular en el estado de Puebla.