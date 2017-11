Jesús Lemus/@chucho_lemus1

Gabriel Hinojosa Rivero, integrante del movimiento “Sumemos”, cerró las puertas de esta agrupación a Eduardo Rivera Pérez, como posible candidato independiente, pues el objetivo es perfilar a ciudadanos que no tengan antecedentes políticos para los diversos cargos de representación popular que estarán en disputa en 2018.

De esta manera, el también ex alcalde de Puebla, señaló que el movimiento Sumemos y que lidera Enrique Cárdenas Sánchez, aspirante a candidato independiente a la gubernatura de Puebla, tiene el objetivo de cobijar a ciudadanos que estén interesados en cambiar el actual sistema político que existe en el territorio poblano.

Hinojosa Rivero insistió que para 2018 se buscarán a personajes que entiendan las demandas sociales que persisten en el territorio poblano, pero sobre todo, que no estén vinculados con alguna otra fuerza política.

“Eduardo Rivera y todo mundo puede ser candidato independiente, que sea candidato independiente por este movimiento lo veo prácticamente imposible porque la ley impide a alguien que es miembro de un partido y que no ha renunciado un año antes meterse de independiente, o sea, no hay la posibilidad jurídica ni siquiera”.

El también ex alcalde de Puebla en el periodo 1996-1999, rechazó una vez más que esté interesado en aparecer en las boletas electorales, cuando los ciudadanos elegirán diputaciones locales, presidencias municipales, legislaturas federales, senadurías, gobierno estatal y Presidencias de México.

Es importante destacar que Eduardo Rivera Pérez, ha dejado entre ver que podría ser candidato independiente en 2018, en caso que no reciba el apoyo del PAN o alguna otra fuerza política para aparecer en las boletas electorales del siguiente año.