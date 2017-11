• La mujer lo increpó cuando lo vio robando el celular de otro pasajero, el ladrón sacó el arma y le dijo: “Cállate. Por eso las matan”.

La mañana de este miércoles se presentó un robo a varios pasajeros de transporte público, el robo fue mediante el método del carterista. Una mujer se percató del momento en que uno de los ladrones robaba el celular a un pasajero e increpó al delincuente, éste sacó una revólver le apuntó y amenazó verbalmente.

Todo ello ocurrió en una unidad de la ruta Boulevard CU. Los delincuentes fueron tres, dos hombres y una mujer, todos ellos con facha de drogadictos – según indicaron fuentes de este diario –.

Cabe señalar que aunque el hombre sacó el arma en la unidad, ninguno de los otros pasajeros intervino, de tal manera que los maleantes pudieron escapar fácilmente.

Pasajeros que proporcionaron información dieron a conocer que el microbús de transporte público circulaba con dirección Dorada a la China Poblana y que a la altura del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) se subieron los tres delincuentes, dos hombres y una mujer, cada uno pagó por separado su pasaje, pero desde que se subieron no dejaron de hacerse señas.

La mujer es “chaparra, morena, con el cabello teñido de rubio”, uno de los hombres “es moreno, cabello negro, con ojos ligeramente rasgados, complexión media y como de 1.70 de estatura, el otro es un poco más delgado, menos alto y de tez blanca”, son las descripciones que hicieron los testigos.

Afirmaron que como atrás de ellos se subió más gente, ya no pudieron concretar lo que se conoce como asalto a transporte público y que por ello los delincuentes se hicieron señas e inmediatamente comenzaron a bolsear a algunos pasajeros.

A una chica que llevaba puestos sus audífonos le metieron la mano en su bolso y le robaron la cartera, a un hombre de traje le sacaron el celular de una de las bolsas de su saco. Fue precisamente en ese segundo momento cuando una de las pasajeras que iba en los asientos del final se percató del robo e increpó al delincuente, la señora le dijo: “ ‘¡Oye! ¡Qué poca madre!’ y el otro cabrón – el delincuente – volteó a verla, sacó un revólver y le apuntó diciendo ‘cállate… por eso las matan’. La gente no hizo nada, muchos ni se dieron cuenta del robo, la chava de los audífonos y al que le robaron el celular ni se enteraron” indicaron los pasajeros.

Inmediatamente después, a la altura de San Aparicio, los sujetos descendieron del camión, pero antes de hacerlo el de piel más blanca “aprovechó para sacarle la cartera de la bolsa de la nalga a otro de los chavos”. Después no se supo que rumbo tomaron.

En el camión los pasajeros que vieron el robo y la amenaza no dijeron nada, se quedaron mudos, el resto ni siquiera se enteró del robo que había ocurrido frente a sus narices. Obviamente este hecho no fue denunciado a las autoridades por la propia naturaleza del mismo.