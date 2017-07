*Empataron 1-1 en el Cuauhtémoc

En el partido que abrió la Jornada 2 del torneo Apertura 2017 de la Liga MX, el Puebla y Monarcas Morelia empataron a un gol, en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

Sólo bastaron nueve minutos para que Puebla pusiera el primero a pesar de tener adversidades con la lesión de David Toledo, su capitán. Una falta sobre Francisco Acuña marcaría el rumbo del encuentro.

Un centro a balón parado que peinó Brayan Angulo fue la que le dio el primer gol a Puebla. El dorsal número dos sorprendió a la zaga michoacana con un cabezazo letal que no pudo parar Sebastián Sosa.

Al pasar los minutos, los michoacanos fueron anivelando el partido. Su recompensa llegó antes de terminar la primera mitad.

El mismo Angulo tuvo el infortunio de meter la bola en su propio arco, al minuto 44. El lateral tuvo una desatención que le costó el empate a su equipo.

En el complemento, el juego tomó un ritmo más acelerado. Tanto Morelia y Puebla comenzaron a crear oportunidades. Incluso, el mismo Angulo, mandó un balón al poste de Sebastián Sosa. Los dos equipos sufrían en las áreas; el espectáculo iba en aumento.

No obstante, el partido comenzó a ensuciarse; diversas faltas por parte de ambos clubes cortaron la intensidad que venían generando.

En el último minuto, Carlos Salum pudo haber metido el gol ganador, pero su tiro se fue desviado. El marcador ya no se modificó.

Con este resultado, Puebla obtuvo su primer punto del torneo. Por otro lado, Morelia suma su segundo empate al hilo.