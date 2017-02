Por Jesús Lemus/Puebla

Las áreas de seguridad deben a aplicar cada semestre a los policías, diversas pruebas que garanticen que son personas honestas y que no están coludidas en el robo de combustible en el estado de Puebla, declaró el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Rodríguez Álvarez.

Así lo manifestó en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado de Puebla, después de la detención de 2 policías municipales que el viernes pasado estaban custodiando bidones de combustible robado.

En este sentido, el representante popular manifestó que el propio titular de Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), debe poner el ejemplo con las pruebas, para demostrar que los altos mandos no están coludidos en el robo de combustible.

Rodríguez Álvarez insistió que un estudio socioeconómico y pruebas toxicológicas cada medio año, permitirían conocer más las condiciones de cómo viven los uniformados, para descartar cualquier vinculo con la delincuencia organizada.

Reconoció que este tipo de pruebas no vienen planteadas en la Ley de Seguridad Pública, pero destacó que no son muy caras, además de que serían más factibles que las pruebas de confianza, las cuales se aplican cada tres años.

“Las pruebas que se aplican a los uniformados son una radiografía del momento, porque estas son cada tres años. Lo que decimos nosotros, es que las mismas se hagan cada 6 meses y que incluso, participen los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal”.