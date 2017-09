Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local del PRD, Ignacio Mier Bañuelos, se pronunció a favor de aplicar pruebas de confianza, además de que la Fiscalía General del Estado (FGE), investigue de facto a los candidatos que en el 2018 competirán por un cargo de representación popular y que se ubicarán en la zona del denominado Triangulo Rojo.

Señaló que lo anterior permitiría, garantizar a la población que los candidatos a un cargo de representación popular, son personas honestas y que no están vinculadas con el robo de hidrocarburo en los municipios del Triangulo Rojo.

Señaló que la autoridad electoral también debe poner de su parte, para garantizar que en esta zona donde se registra el robo de combustible, no habrá candidatos que estén en su momento señalados de estar comprados por huachicoleros.

Mencionó que la población requiere recuperar la confianza en sus candidatos y; por lo tanto, los partidos políticos tienen que atender esas demandas sociales, para lograr que haya una mejor participación electoral en el 2018.

Desde su punto de vista, se ha logrado disminuir la incidencia delictiva en la zona del triangulo rojo, pero ello no significa que las autoridades bajen la guardia en estos trabajos para garantizar que los ciudadanos vivirán con tranquilidad.

Mencionó que también es obligación de los partidos políticos, garantizar que presentarán propuestas de trabajo que atiendan sus demandas, pero sobre todo -insistió-, que los candidatos no estén vinculados con los huachicoleros.

“Sería viable que se apliquen las pruebas de confianza a los que serán candidatos a un cargo de representación popular, pero también la fiscalía debería investigarlos para lograr que nadie esté coludido con la delincuencia”.