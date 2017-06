Por Patricia Moreno Sánchez

La delegación de Prospera en Puebla busca gestionar una ampliación de los recursos para los programas sociales, con lo cual se busca beneficiar a las familias de los municipios de la zona del Triángulo Rojo y con ello evitar que los niños y adolescentes se sumen a las filas de la delincuencia organizada, dedicada al robo del combustible como halcones, informó la delegada Graciela Juárez.

Lo anterior al confirmar que alrededor de 3 mil menores han dejado de acudir a las escuelas como parte del programa de Becas Prospera.

La funcionaria federal aclaró que aún no tiene un monto de recursos que la federación canalice a Prospera Puebla, ni la fecha, no obstante indicó que se está trabajando para lograr apoyar en esta problemática.

“Buscamos conseguir más recursos para beneficiar a estas familias, es obvio que en esta zona del Triángulo Rojo, hay falta de oportunidades, en el campo ganan poco las familias y ello ha provocado que los niños y adolescentes se sumen a esta acción delictiva”.

Como representantes en Puebla del Gobierno Federal, se continua trabajando y apoyando a las familias vulnerables. Incentivar la inclusión social. Al mismo tiempo se pide a las madres de familia que no permitan que sus hijos abandonen la escuela, con la inclusión social y la educación se busca combatir que los menores sean presa fácil de la delincuencia organizada, concluyó.