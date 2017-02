• Nuestra constitución actual no cumple con los retos actuales que presenta el Estado mexicano

Por Diego Armando Cuautle

A pocos días de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumpla 100 años de vigencia, necesita de grandes reformas estructurales para que la norma fundamental establecida pueda seguir rigiendo jurídicamente al país, consideró Matías Rivero Marines, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Durante su intervención en la conferencia titulada “Centenario de la Constitución Política de México”, dijo que la también llamada Carta Magna no cumple con los retos actuales que presenta el Estado mexicano, por lo que hoy más que nunca demanda sufrir una transformación.

“La constitución es desconocida por los ciudadanos en general; mientras que para los especialistas constitucionalistas y aquellas personas que gustan de estudiar el derecho ya es antigua, desafortunadamente, nuestra constitución no cumple con los retos actuales que presenta el Estado mexicano”, subrayó.

En este sentido comentó que es una constitución que no la conocen todos los mexicanos, que se necesita interpretar por los Poderes Judiciales y que no es amigable y lamentó que ante “el aniversario número 100, el cual no es cualquier cumpleaños, los poderes de la federación se hayan mostrado tan indiferentes hacia la aportación que la norma jurídica mexicana dio al constitucionalismo universal”.

Indicó que pareciera que ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo, ni el Judicial, tuvieron la intención y la visión para hacer un gran festejo, y la academia estuvo más preocupada en hacer foros y analizarla pero a los tres poderes les pasó por encima.

“Los abogados teníamos la esperanza de que este año sería un parteaguas porque se cumple el centenario, sin embargo, parece que será como cualquier 5 de febrero, no hay una propuesta legislativa que responda a los retos que tiene el Estado mexicano”, finalizó.