Ante la crisis económica por la que atraviesa el país, el senador Miguel Barbosa propondrá una real reducción del 20 por ciento del gasto en el Senado y no la propuesta de solo donar una parte de las dietas de los legisladores.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el senado de la República, explicó que pedirá a la Secretaría de Administración y Finanzas proponga los rubros pero deben incluir reducción de las dietas y eliminación de seguros de gastos médicos mayores.

Refirió que el Presupuesto del Senado actual es de 4 mil 541 millones 972 y mil pesos, nosotros tenemos que acordar en la Junta de Coordinación Política y en el Pleno, porque eso no va a ser real si no es en el acuerdo del Pleno del Senado, una reducción del 20 por ciento. No a la nómina, que eso es irreal, en todos los rubros del Senado, de tal suerte que el Senado estaría reduciendo su gasto en 908 millones 394 mil 517 pesos.

Porque si empezamos con el hecho de empezar a donar a quien uno quiere, simple y sencillamente no es reducción en el gasto, dijo el legislador poblano, al tiempo de adelantar que en una semana se anunciará una ambiciosa propuesta de reducción del gasto de las finanzas públicas de la Federación, de los estados y de los municipios.

Agregó que este ajuste sin duda se hará a las dietas de los senadores pero también deben en la cancelación de los seguros de vida, de los seguros de gastos médicos, y en caso de una enfermedad, tienen tres alternativas: primera, que sean atendidos por el ISSSTE; segunda, que paguen sus seguros de gastos médicos mayores, si es que desean pagarlos; o tercera, que paguen la cuenta correspondiente en caso de enfermedad, padecimiento o una atención cualquiera.

“Creo que eso es lo que tiene que decirse, porque si estamos pensando que vamos a donar el 50 por ciento de mi dieta para la beneficencia pública o para fines que son de beneficencia pública, no estamos resolviendo nada, ni estamos entendiendo de qué se trata el momento en el que hay que salvar a las instituciones!, acotó el senador.

Finalmente refirió que el ajuste a nivel federal también tendría que darse con la desaparición de dependencias como la Sedesol, la cual quedó casi desmantelada tras la salida de Rosario Robles y los programas sociales que se integren a otras dependencias, finalizó.