Por Patricia Moreno Sánchez

Ante la insistencia del Ayuntamiento de aplicar una Reducción de Bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche, la Cámara Nacional de Comercio ( CANACO) propone un programa piloto .

Rafael Herrera Vélez presidente del organismo afirmó que esta cámara se mantienen firme en no aceptar esta medida y explicó que una vez aplicado el programa piloto y que demuestre que se redujo la inseguridad , solo entonces se podría analizar aceptar dicha propuesta.

No obstante dijo que este programa se podría aplicar solo después de que las Autoridades municipales y analicen todos los estudios nacionales e internacionales que los empresarios les han hecho llegar sobre que modificar el horario no cambia en nada el número de delitos .

Agregó que la inseguridad obedece a otros factores como la falta de elementos, que no están bien pagados, y se requieren mejor estrategia de seguridad , entre otros puntos. Al señalar que de acuerdo a estadísticas nacionales los delitos se registran más durante el día ,

Aclaró que en la reunión que se llevó a cabo el vienes con las Autoridades municipales no se llegue a ningún acuerdo, ya que los funcionarios solo se limitaron a informar nuevamente su propuesta y la Canaco presentó los estudios.