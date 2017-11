Dulce Gómez

Actualmente hay inspectores de Vía Pública que “ignoran” a los ambulantes en lugar de retirarlos de las calles no autorizadas para su instalación, evidenció Francisco Reyes Flores, director de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (Segom).

Por ello, sostuvo que la dependencia –a cargo de José Ventura Rodríguez Verdín- recurrirá a la Contraloría del municipio, empero solo para iniciar un proceso de presunción y no administrativo.

En este sentido, el director puntualizó que hasta este día no se han hallado actos de corrupción por parte de los empleados de Vía Pública, pero sí a dos o tres que no ejercían sus labores de manera adecuada.

Reyes Flores dijo que para sancionar a los trabajadores es necesario que se les descubra en flagrancia.

“No se ha iniciado proceso administrativo porque no los hemos encontrado en el acto mismo. Son alrededor de dos o tres elementos a los que se iniciarán únicamente la presunción, pero un acto de corrupción porque no se les ha descubierto”, reiteró.