Por Jesús Lemus/Puebla

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD, Socorro Quezada Tiempo, se pronunció por diseñar un presupuesto estatal 2018 con perspectiva de género que ayude a combatir los feminicidios que se registran en el estado de Puebla.

La también diputada local del PRD, consideró que basta de “lamentaciones de la clase política” que a través de sus redes sociales condenaron que un chofer de la empresa Cabify haya incurrido en feminicidio luego de arrebatarle la vida a Mara Castilla, quien era estudiante de la UPAEP.

En este sentido, mencionó que faltan pocas semanas para que ingrese la Ley de Ingresos y Egresos 2018 del gobierno del estado de Puebla, en la que los políticos y autoridades de gobierno deben demostrar su interés para abatir la problemática de feminicidios y dejen sus lamentaciones por redes sociales.

Señaló que el hartazgo social es evidente y; por lo tanto, si realmente se quiere coadyuvar para acabar con esta problemática en el territorio poblano, las autoridades en el gobierno deben solicitar la Alerta de Género, para demostrar que se realizan pasos concretos para garantizar la tranquilidad de las mujeres en Puebla.

“El asunto de la alerta de género no es nueva, hace dos años se pidió y nos ignoraron, ahora con este lamentable hecho es como se vuelve reactivar la petición. También creo que debe existir un presupuesto 2018 con perspectiva de equidad de género para garantizar políticas públicas en favor de la mujer”.

Socorro Quezada Tiempo consideró frente que el gobierno del estado a cargo de Antonio Gali Fayad, no minimice las movilizaciones de los últimos días y que exigen una mayor protección para la mujeres, al considerar que no se trata del asesinato de una sola mujer que fue Mara Castilla, sino de otras 83 mujeres que su asesinato fue catalogado como feminicidio.