Por Patricia Moreno Sánchez

La publicación de un estudio por parte de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) con respecto a un rezago educativo y falta de infraestructura escolar tiene tintes políticos de cara a los próximos procesos electorales, afirmó Alejandro Águila Argüelles, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia.

Águila Argüelles agregó que en Puebla se tiene un avance en materia educativa, sin embargo aún falta mucho por hacer.

“Tiempos electorales y el golpeteo esta fuerte, esto es parte de la falta de seriedad de la Secretaria de Educación Publica Federal y del INEE ya que primero esta Asociación Mexicanos Primero y asegura que México está avanzando en educación y posteriormente las dependencia oficiales publican los datos precisos, lo que genera estos señalamientos o ataques políticos”.

Lo anterior luego de que se diera a conocer que por parte del INEE, que en Puebla, 6 de cada 10 escuelas presentan carencias de infraestructura. Además se señala que la entidad se ubica en sexto lugar con mayor rezago educativo.

No obstante reconoció que existen carencias y que la Educación va mejorando pero no es suficiente el nivel que se tiene actualmente para ser una entidad competitiva. Por lo que indico que como padres de familia exigirán a la federación que se entregue una información veraz y oportuna, para con ello se asuman compromisos que se puedan aterrizar.

Con respecto a la infraestructura educativa, el representante de los padres de familia aseguró que en Puebla se puede constatar que el gobierno estatal ha invertido importantes sumas para dignificar y ampliar los espacios educativos, desde la administración del gobernador Rafael Moreno Valle y ahora con la administración de Antonio Gali. No obstante reconoció que todo recurso es insuficiente para atender la amplia demanda.

Por ultimo pidió a la SEP federal al INEE que resuelvan sus diferencias sin afectar la educación y otorguen una información precisa y verdadera con respecto a cómo está mejorando la educación en Puebla y en el país.