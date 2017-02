Por Jesús Lemus/Puebla

El presidente del Comité Directivo Estatal Partido Encuentro Social (PES), Raúl Barranco Tenorio, emplazó al Tribunal Electoral del Estado (TEE), para que en un plazo de cinco días defina si el partido tiene derecho a sus prerrogativas tras las elecciones de 2016.

Cabe señalar que esta fuerza política no logró el 3 por ciento de la votación solicitada para mantener las prerrogativas de este año y; por ello, el Instituto Electoral del Estado (IEE) decidió por ley que a partir de este 2017 no reciban recursos públicos para sus actividades ordinarias.

Por lo anterior, criticó que el TEE aún no dictamine el recurso interpuesto por Encuentro Social para defender sus prerrogativas, pues calificó de incongruente que el partido no tenga recursos, mientras que Movimiento Ciudadano los recibe cuando no participaron en las elecciones del año pasado.

Mencionó que con base en los cálculos de Encuentro Social, deberían recibir cerca de 600 mil pesos mensuales, lo que representa al año un total de 7 millones 200 mil pesos para esta fuerza política de reciente creación.

“Solicitamos a los magistrados del TEE que en un plazo de 5 días resuelva el recurso que se interpuso para defender las prerrogativas, consideramos que están coartando nuestra participación política, cuando Movimiento Ciudadano no tuvo votos y ellos reciben recursos para sus actividades”.

Cabe señalar que este miércoles los magistrados del Tribunal Electoral del Estado tuvieron una sesión para resolver diversos dictámenes, pero no destacó el recurso interpuesto por Encuentro Social desde noviembre de 2016.